TikTok заблокировал популярные видео об украинских военных
Популярная социальная сеть TikTok удалила из своей платформы тег #АТО, под которым публиковался контент об украинских военных.
Все видео, где был записан этот хэштег, получили скрытую блокировку. Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он уточнил, что такие ролики видно только на странице авторов и они не индексируются в общем просмотре.
Штефан отметил, что этот тег был достаточно распространен в Украине и "набирал миллионные просмотры".
"С блокировкой хэштега с ТОПов просмотров исчезли все видео российско-украинской войны, доказательства российской агрессии, видео с нашими воинами", – написал офицер.
Тем временем в TikTok свободно функционируют хэштеги террористических организаций, к примеру #ДНР #ЛНР #ЛДНР #Новороссия.
"Пока офисы социальных сетей и модерация украинского сегмента будет находиться в России, мы и в дальнейшем будем наблюдать это. Но война и на этом фронте продолжается", – подытожил военный.
Напомним, недавно в магазине приложений Google Play Store появилась программа-подделка, замаскированная под украинское военное радио "Армія FM". На самом деле приложение транслирует российскую пропаганду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Аналитики прогнозируют, что в 2021 году приложение TikTok соберет 1,2 млрд активных пользователей в месяц. База этого сервиса уже выросла втрое в сравнении с 2019-м.
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