"Тихо хныкали, когда их ели заживо": свиньи-каннибалы попали на видео. Жуткие фото 18+

Движение "Meat The Victims" из Ирландии, которое борется за права животных, опубликовало ужасные кадры поедающих друг друга свиней.

Об этом сообщает metro. Активисты неделями следили за фермой братьев МакГакиан, расположенную в городе Баллимина (Северная Ирландия) и выяснили, что животные находятся там в ужасных условиях – из-за недоедания им приходится есть друг друга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

В ночь на 14 января активисты проникли на ферму и провели там акцию протеста, в которой приняли участие зоозащитники из Канады, Новой Зеландии, Испании и Германии.

На опубликованных кадрах видно, мертвых свиней с окровавленными мордами, разбросанными по полу фермы. Другие свиньи имеют зияющие раны на задних лапах, которые медленно грызут другие животные в загоне.

"У одной из свиней была дыра с обеих сторон, и она была каннибализирована. Они ели ее, пока она была жива. У нее даже не было сил кричать. Она просто тихо хныкала, и мы ничего не могли поделать, кроме как наблюдать за этим", – сказала одна из активисток.

В результате акции протеста владелец фермы и прибывшая полиция согласились отпустить одну свинью на свободу. Ее назвали Коннор и отправили в приют для животных. На ферме братьев МакГакиан начали расследование.

Фото и видео 18+

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

На ферме в Ирландии свиньи съедали друг друга заживо Liza Blomfagra

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