Тихая оккупация Закарпатья: пойдет ли Венгрия по стопам России в Украине

На Закарпатье вновь разгорелся скандал из-за Венгрии. На одном из сельсоветов в Мукачевской объединенной территориальной громаде вывесили венгерский триколор. Подобные действия уже неоднократно становились причиной расследования полицией, но ситуация отнюдь не улучшается.

Украинцы уже начали сравнивать происходящее на Закарпатье с тем, что предшествовало аннексии Крыма, но украинские венгры заверяют, что причин для беспокойства нет. Что же происходит в приграничной области на западе Украины – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

На Закарпатье вновь скандал из-за венгерского флага.

Учитывая историю с выдачей венгерских паспортов, украинцы сравнивают происходящее в Закарпатской области с тем, что происходило в канун аннексии Крыма.

На Закарпатье же утверждают, что никаких предпосылок к крымскому сценарию на западе Украины нет, и объяснили ситуацию с венгерскими флагами.

Венгерские флаги и паспорта на Закарпатье

О ситуации на Закарпатье рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", экс-нардеп Игорь Лапин, опубликовав соответствующее фото, где на здании сельсовета в Дерцене вместе с украинским флагов вывесили национальный флаг Венгрии.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. А ну бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – написал он.

На Закарпатье вывесили флаг Венгрии Facebook Игоря Лапина

Это уже далеко не первый подобный случай, время от времени всплывают новости о появлении венгерского флага на украинских государственных зданиях, или же раздачу венгерских паспортов, с чем был связан громкий скандал в конце 2018 года.

В сентябре того года появилось видео, как в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Расследовать факты незаконной выдачи венгерский паспортов взялась СБУ, а Украина и Венгрия обоюдно выслали своих консулов.

При этом, несмотря на запрет двойного гражданства в Украине, Будапешт заявлял, что ничего незаконного в действиях посла в Берегово не было.

Тогда в эфире ObozTV полномочный посол Венгерской Республики в Украине Эрно Кешкень заявил, что консул Венгрии в Берегово действовал в строгом соответствии с законами своей страны. Он уточнил, что Венгрия выдает паспорта не только жителям Украины.

"Все равно, где живет этот человек – в любой точке мира. Если он имеет право просить гражданство по нашему закону, тогда мы обычно готовы дать гражданство таким людям… Консул, который выдавал паспорта в Береговском консульстве, по нашему законодательству полностью законно все это делал", – подчеркнул венгерский дипломат.

Впрочем, спустя год власти Венгрии вынуждены были забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что паспорта часто получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, новоиспеченные "граждане" Венгрии нередко совсем не знают венгерского языка.

"Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность принимать экзамен на знание венгерского языка главам сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", – рассказал он.

Как отметил Москаль, сейчас паспорта забирают назад: "Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается".

Геннадий Москаль "РБК"

Конечно, в украинско-венгерских отношениях стоит учитывать и языковой спор. В январе 2020 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 0901 "О полном общем среднем образовании".

Согласно ему представители нацменьшин, языки которых не являются официальными языками ЕС, должны получать базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Венгрия недовольна украинскими законами об образовании и языке и обвиняет Украину в якобы несоблюдении прав нацменьшинств. При этом Будапешт блокирует усилия Киева по взаимодействию с НАТО.

Вероятность крымского сценария на Закарпатье

Полностью исключают такую возможность посол Венгрии в Украине, начальник Управления национальностей и религий Закарпатской ОГА и бывший заместитель главы Закарпатской ОГА.

Чиновники уверяют, что сравнивать Венгрию с Россией вообще не имеет смысла, тем более, что первая является членом Европейского Союза и НАТО.

Венгерские флаги на Закарпатье

"Нельзя сравнивать маленькую Венгрию, где меньше 10 млн населения, которая является членом ЕС и НАТО, нельзя ее сравнивать с непредсказуемостью РФ. Ну как себе представить, что Венгрия осмелится нападать на Украину? И мы, и Венгрия мирные страны", – говорит экс-заместитель главы Закарпатской ОДА по гуманитарным вопросам Ярослав Галас в комментарии OBOZREVATEL.

По его мнению, зраду раздувают политики, которые не зная всей ситуации на Закарпатье, сравнивают ее с событиями в Крыму и на Донбассе.

"Это совершенно исключено, чтобы маленькая Венгрия напала на Украину ради захвата Закарпатья. К тому же, на Закарпатье живет всего 12% венгров, все остальные – украинцы, поэтому даже при поддержке Венгрии, если уж это себе представить, то у самих венгров в Украине нет такого понимания, что Закарпатье надо ввести в состав Венгрии", – отметил он.

В частности, ранее об отсутствии предпосылок для появления венгерского сепаратизма и дальнейшей автономии на Закарпатье говорил и посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Он также указал на соотношение проживающих венгерцев и украинцев на Закарпатье. "Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье всегда было интересной территорией, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было", – сказал Ийдярто.

Что касается венгерского флага, то по словам Галаса, они висят во многих закарпатских городах рядом с украинским, особенно там, где хотя бы половину населения составляют венгры. Однако, законом это не запрещено.

Флаги Венгрии и Украины "Прямой"

Его слова подтверждает и начальник Управления национальностей и религий Закарпатской ОГА Иосиф Резеш. Он указал на статью закона Украины "О национальных меньшинствах", которой регламентируется использование национальной символики на госучреждениях, в областях и городах, где компактно проживают представители нацменьшинств.

"Относительно того флага, о котором писал экс-нардеп, – это не государственная, а национальная символика Венгрии. Государственная символика – это тот самый триколор, но с изображением государственного герба. Если же флаг без герба, а просто с красной, белой и зеленой полоской – это национальная символика, которая не запрещена в Украине", – объяснил Резеш.

Галас отмечает, что данная символика используется на Закарпатье на протяжении 15 лет, а внимание на это обратили только тогда, когда несколько ухудшились отношения между официальным Киевом и Будапештом.

При этом, он считает, что депутаты могут поменять законодательство, чтобы раз и навсегда снять этот вопрос.

А по мнению Резеша, если убрать политику из этого вопроса, решить его будет просто.

Смотрите видео по теме:

"Да, этот вопрос действительно очень политизирован. Если в этом вопросе забрать политический фактор, а относиться к этому более с экспертной точки зрения, тогда здесь будет очень простой ответ. Во-первых, нужно соблюдать все те международные обязательства, которые Украина взяла на себя, чтобы не дать возможности спекулировать разным группам влияния, по обеспечению или сужению прав той или иной нацменьшины. Надеюсь, что скоро этот вопрос будет снят, будет разработан новый закон о нацменьшинства, который урегулирует все эти вопросы", – сказал он.

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