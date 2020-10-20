Тихановская поставила силовикам Беларуси дедлайн

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила сотрудникам силовых структур дедлайн перехода на сторону народа.

Скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти, говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

"Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно. Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму", – говорится в сообщении.

По словам Тихановской, "Народный ультиматум" – это шанс силовиков Беларуси встать на сторону народа.

"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белоруссам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", – уточнила лидер белорусской оппозиции.

Согласно требованиям "Народного Ультиматума", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до 25 октября должен добровольно покинуть свой пост и освободить всех политзаключенных, иначе в стране начнется общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская обратилась к силовикам Беларуси Telegram Светланы Тихановской

Как сообщил OBOZREVATEL, 18 октября, в Минске состоялся Партизанский марш с требованием отставки незаконно избранного президента Александра Лукашенко. В центр столицы Беларуси против митингующих стянули военную технику и силовиков.