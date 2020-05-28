TicketsBox празднует вторую годовщину. Чего удалось достичь за это время: успехи, цели, возможности

Первые годы становления для каждой компании всегда активные, действенные и самые прогрессивные. По-другому просто невозможно "протиснуться" на конкурентный рынок и завоевать доверие клиентов. Нужно "пахать". Билетный оператор TicketsBox так и делал. К чему это привело – давайте разберемся.

Прежде всего, нужно разработать бизнес стратегию. Поскольку директор компании Вадим Чернецкий упорный шахматист, он понимал, что нужно думать на несколько шагов вперед. Но без лояльного отношения и положительного впечатления – никуда. Поэтому команда TicketsBox работала, чтобы сделать свой сервис удобным для пользования как со стороны B2B, так и B2C.

Для удобства клиентов разработан кроме схематического изображения концертной площадки еще и 3D-обзор. Такой формат помогает точнее определиться с местами и выбрать наиболее оптимальные и удобные. К слову, прорисовки залов в 3D используют только несколько билетных операторов в мире. Как вам такая клиентоориентированность?

Также упрощена сама процедура приобретения билетов, что, в свою очередь, формирует приятное впечатление от пользования именно этим сервисом. Для бизнес-партнеров TicketsBox создал собственную crm-систему, которую можно подстроить под любые прихоти клиента.

Возможности этой crm испытали организаторы десятого OIFF (Одесский международный кинофестиваль), для которого были созданы абонементы с разной градацией, функция last minute, продажа билетов на отдельные киносеансы и организовано проходную систему, которая идеально работала в течение периода фестиваля всех локациях.

Отличительной также сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола, когда впервые в истории развития украинского футбола билеты на матчи продавались только онлайн, а не в стационарных кассах. Это помогло в определенной степени уберечь украинцев от недобросовестных действий перекупщиков и упростило прохождение проходных систем стадионов Запорожья, Харькова, Львова, Днепра и турникетов на НСК Олимпийском. Как итог – полностью заполненные трибуны болельщиков во всех городах, которые наблюдали как украинская сборная впервые в истории прошла отборочный этап к Евро-2020 без единого поражения.

Кстати, TicketsBox имеет ряд бизнес партнеров из спортивного мира. С ним также сотрудничают Федерация бадминтона Украины, Федерация баскетбола Украины, WWFC (World Warriors Fighting Championship) и ФК Шахтер.

Пожалуй, только ленивый не слышал о самом масштабном музыкальный фестиваль Atlas Weekend. У организаторов этого события бизнес-дружба с билетным оператором продолжается уже третий сезон. TicketsBox имел даже эксклюзивное право по продаже билетов на фестиваль. А это, согласитесь, немалое доверие к партнеру!

Также в эксклюзиве TicketsBox предлагал клиентам билеты на два сезона церемонии награждения M1 Music Awards и смог организовать проходную систему таким образом, чтобы устранить проблему скопления людей в очередях перед входом.

Достаточно интересным было сотрудничество и с креативным агентством "Банда", которое доверило продажу билетов и организации проходной системы своей дебютной конференции TicketsBox. Все прошло на высшем уровне.

Стоит отметить, что каждый ивент имеет свои особенности по продаже билетов. TicketsBox смогли разработать большое количество кейсов как для киносеансов, так и для форумов, как для спортивных событий с именными билетами, так и абонементов с разной градацией для фестивалей, как для концертов, театров, шоу, так и для сертификатов в квест-комнаты.

Этот билетный оператор не идет протоптанной дорожкой предшественников, а упорно выстраивает собственный путь, потому креативных и технических идей команда во главе с Вадимом Чернецким имеет очень много.

Как отмечает сам директор компании: "Нам еще есть куда расти и мы не ограничимся только Украиной. Моя команда всегда готова к воплощению невероятных идей и новых интересных испытаний!"

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что TicketsBox обречен на успех! Чего им и желаем!

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