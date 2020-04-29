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29 апреля • обновлено в 10:14
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TicketsBox пошел на беспрецедентные меры поддержки организаторов ивентов

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Билетный оператор TicketsBox пошел на беспрецедентные меры поддержки организаторов ивентов в условиях кризиса отрасли, вызванного объявлением карантина и запретом массовых мероприятий. Для того, чтобы облегчить для своих клиентов выход из кризиса, в компании разработали действенную стратегию. О ее деталях OBOZREVATEL рассказал руководитель сервиса TicketsBox Вадим Чернецкий.

Вадим Чернецкий

Вадим Чернецкий

"Неожиданная ситуация заставила каждого из нас и весь мир в целом переосмыслить многие вещи, принять нестандартные решения, приспособиться к условиям карантина, разработать новые стратегии выхода из кризиса. Я понимаю, что только поддерживая друг друга, мы сможем добиться успеха и как можно скорее вернуться к нормальным условиям ведения бизнеса. Только направив свои силы в одном направлении, мы сможем добиться успеха. Как часть общего рынка досуга. Как одна команда. Как одна сила", - отметил Чернецкий.

По его словам, для облегчения положения организаторов массовых мероприятий после завершения карантина и нескольких месяцев бездействия, TicketsBox предлагает новые условия сотрудничества.

"При отмене мероприятия мы собираемся возвращать 100% суммы за продажу билетов без учета комиссии – с 1 мая 2020 года . А при изменениях в датах, местах проведения и полной отмене мероприятия, мы предлагаем такие услуги бесплатно. Наша стратегия также предусматривает организацию е-мейл рассылки информации об изменениях в ивентах, оповещение всех клиентов, которые приобрели билеты через наш сайт, об изменениях с помощью СМС, а также возврат средств клиентам за отмененные концерты", - перечисляет Чернецкий.

Кроме того, по словам руководителя TicketsBox, техническая поддержка сервиса предлагает профессиональное общение с клиентами и решение любых проблем, готова обеспечить внешнюю рекламу на носителях РТМ-Украина на выгодных условиях, а в некоторых случаях, по индивидуальным договоренностям – даже бесплатно.

Кроме того, в "антикризисный" пакет TicketsBox входит запуск рекламной кампании на радиостанциях холдингуTAVRMEDIA, реклама ивента на музыкальных каналах М1 и М2 по предварительному согласованию и снижение процентной ставки комиссии от продажи билетов.

"Мы это делаем, чтобы совместными усилиями преодолеть глубокий кризис, в котором оказалась отрасль. Потому что понимаем: только вместе сможем сохранить ивент-рынок Украины", - объясняет Чернецкий.

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