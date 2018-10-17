За всі роки української незалежності у дитячих закладах не було жодного масового вбивства. Взагалі. І це стосується в тому числі і нині окупованого Криму. Такі випадки дуже часто трапляються у США і насправді в Російській Федерації теж. Нещодавно в Уфі двоє підлітків вбили своїх однокласників, використовуючи холодну зброю і навіть сокиру. В Росії такі жахливі речі трапляються.

Американські психологи проводили дослідження на тему, в чому причина подібних вибухів агресії у підлітків в США. Вони дійшли згоди, що концепція американської мрії, яка є дороговказом для юних американців, яку пропагують в американських школах, як історію успіху, насправді є дуже жорсткою і вимагає від підлітків шаленої концентрації і тисне на них. Від дитини у США, щоб бути успішним, вимагається добре вчитися, брати участь у громадських проектах, в житті школи, бути в різних кружках і секціях. Для того, щоб вступити в університет, слід мати не тільки хороші оцінки, але й свою громадянську історію.

Для маленької дитини це дуже важко і велика відповідальність вибухає проявами агресії.

В Росії ситуація геть інша. Та пропаганда, яка розповсюджується, дає зрозуміти, якщо дитина народилася не в тому звичайному прошарку і не дотична до загальних російських скреп, вона буде викинута із життя. Ми ж бачимо, як у Росії поводяться із дітьми, які проявили громадянську позицію і вийшли на протести проти пенсійної реформи. Бачимо, що роблять із прихильниками Навального або бранцями із Болотної площі. Агресія у Росії введена в певний культ. Путін постійно наголошує на тому, що ті, хто б’ються і поводяться, як покидьки, і є наша російська гордість.

Новости Сегодня ад ответил российским властям

В колективній свідомості українських дітей, які мешкали в українському Криму, ніколи не виникало думки взяти зброю і почати вбивати. Але ця хвиля докотилася і до окупованого Криму.

Те, що там відбувається, виходить за межі загальноросійського інформаційного контексту. Там пропаганда більш агресивна. Ми це бачимо на сторінці хлопця, який вчинив стрілянину. Він прихильник Новоросії, відповідно прислухався до пропагандистського угару, який розповсюджує російська пропаганда. Безумно, він дивився російські меседжі, які стосуються окупованого Донбасу, чув казочки про українських карателів… І от ми бачимо, чим це закінчилося.

І ще один момент. Насправді пропаганда на окупованих територіях вважається військовим злочином. Це записано в Женевській конвенції 1949-го року. Ті, хто розповсюджують таку пропаганду, є злочинцями. Особливо вона небезпечна серед дітей і молоді. Окупант завжди намагатиметься знецінити державу, устрої, традиції тієї держави, яку він окупував і намагатиметься показати, що його концепція краща. Стрілянина в Керчі - це такий певний урок і для України. Нам смішно дивитися, як кримські матусі ведуть маленьких дітей і вбирають їх візочки у танки або як в Криму створюють спілку помічників ФСБ. А насправді нам має бути від цього лячно. Ми маємо розуміти, що така атмосфера інформаційної м’ясорубки калічить життя.

І ще одна важлива деталь. Ще до того, як були опубліковані фото підозрюваного, керченська інформаційна агенція розповсюдила чутки, що мова йде про хлопця 20-25 років, схожого на кримського татарина. Оця істерія, ксенофобія і татарофобія вже перейшла на побутовий рівень. І перше, про що думають люди, коли бачать щось подібне, що це теракт, в якому винен кримський татарин.