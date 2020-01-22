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22 января • обновлено в 10:26
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The Economist повысил Украину в мировом рейтинге демократии: инфографика

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Украина оказалась на 78 месте среди 160 стран в рейтинге индекса демократии. За год она улучшила свои позиции на шесть ступеней (в 2018 году наша страна занимала 84 место).

Об этом свидетельствуют итоги исследования, опубликованные The Economist. Согласно алгоритму рейтинга, страны оцениваются от 0 до 10 баллов. В 2019 году Украина получила 5.90.

Примечательно, что в 2017 и 2018 годах оценка государства не менялась и держалась на уровне 5.69. Вместе с тем, согласно итогам нового исследования, Украина продолжает находиться в категории гибридных демократий.

Украина выросла в мировом рейтинге демократии

Украина выросла в мировом рейтинге демократии

The Economist

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Демократия в Украине

Демократия в Украине

"Українська правда"

При этом страна-агрессор Россия оказалась на 134 месте рейтинга и попала в категорию авторитарных режимов. Развитие демократии в ней оценили лишь на 3.11 балла (в 2018 году показатель составлял 2.94).

Россия оказалась на 134 месте

Россия оказалась на 134 месте

The Economist

Авторы исследования отмечают, что при оценке стран учитывают пять показателей: избирательный процесс и плюрализм, работу правительства, участие в политической жизни, а также демократическую политическую культуру и гражданские свободы.

Согласно последнему анализу, в целом демократия в мире существенно пошатнулась в 2019 году. Из 160 государств только 22 были признаны абсолютными демократиями. А более трети населения мира вынуждено жить под авторитарными режимами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с мая 2018 года по май 2019 года Украина поднялась на семь позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64 строчку из 190 стран.

  • Согласно данным отчета, Украина улучшила свои показатели по шести из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
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Комментарии
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фил филька
фил филька
скажите спасибо голубым и розовым извращенцам. именно благодаря однополой свободе украина и поднялась. упоротые теперь рады поднятию в рейтинге?)))
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5
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Хо Хол
Хо Хол
Смешно)
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Xyярить по своим гражданам в Донбассе из всех видов оружия - образец демократии!
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