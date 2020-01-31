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31 января • обновлено в 09:00
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"Тетя Оля, я горю!" Выяснился шокирующий поступок родственников подожженной в Черновцах 16-летней девушки

2.4т
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Родные не спешили тушить 16-летнюю девушку, которую в Черновцах поджег собственный отец.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" рассказали соседи семьи, где произошло ЧП (чтобы посмотреть видео и фото, проскоролльте до конца страницы).

Соседи-свидетели пожара

Соседи-свидетели пожара

"Говорит Украина"

По словам соседки Ольги, она с мужем услышала крики, после чего Анна выбежала с горящим лицом. "Аня вышла на улицу, у нее лицо горело. Я крикнула Ване: “Брось ее в снег и потуши”.Она подбежала и говорит: “Тетя Оля, меня папа поджег”", – рассказала соседка.

Мать Анны

Мать Анны

"Говорит Украина"

В свою очередь мать пострадавшей девушки отрицает слова соседей. Она заверила, что девушку еще в доме стал тушить ее старший сын, сводный брат Анны. Но из-за темноты он якобы смог затушить только одежду, а не лицо.

Пострадавшая 16-летняя Анна

Пострадавшая 16-летняя Анна

"Говорит Украина"

Пострадавшая от пожара 16-летняя Анна

Пострадавшая от пожара 16-летняя Анна

"Говорит Украина"

Анна до пожара

Анна до пожара

"Говорит Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Черновцах 16-летняя Анна Крицкая на Рождество пострадала во время пожара. Ее пытался сжечь собственный отец из-за того, что дочь вмешалась в спор между ним и матерью.

  • Девушка получила серьезные ожоги рук, шеи и лица. Некоторые раны долгое время продолжали кровоточить.

  • На восстановление Анны может потребоваться около года. Ей нужна пересадка кожи. На реабилитацию девушке деньги собирают местные жители.

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Место
Украина Черновцы
Теги
пострадал ребенок пожар
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