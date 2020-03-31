Тесты на коронавирус проходят единицы: украинец рассказал, что творится в аэропорту

Тесты на коронавирус проходят лишь 2-3% прибывших в Украину туристов, а правила обсервации во многом являются формальными.

Такими впечатлениями с OBOZREVATEL поделился украинец Владислав Фарапонов, который несколько дней назад вернулся последним спецрейсом из Нью-Йорка в Киев. По его словам, в самолете летело более 300 человек, среди них преимущественно подростки и зарабитчане.

"Рейс был обычным. Экипаж в масках, очках, перчатках, костюмах. Еду вообще не продавали, только воду в целях безопасности. Ну ничего, выдержали. Также нам дали бумагу подписать, где указано, что мы должны самостоятельно уйти на обсервацию. Среди пассажиров было много школьников, которые участвовали в программе обмена Flex. Также, как понимаю, были сотрудники разных фирм и компаний, которые решили вернуться домой", – подчеркнул Фарапонов.

По прилету в один из терминалов аэропорта "Борисполь", на борт поднялись медики, которые измеияли каждому температуру. "И наши люди как всегда – попросили их не вставать пока не пройдет осмотр, но все начали собираться. Тем не менее врачи вроде всех осмотрели, температуры высокой не было. Далее мы зашли в терминал, нам предложили сдать экспресс-тесты на коронавирус", – поясняет украинец.

Из более чем 300 сотен пассажиров сдали тесты буквально до 10 человек. Все они скромно отошли к специальному пункту, где сидела медсестра и по очереди брала анализы.

"Скажу честно – я отказался из-за антисанитарии. Сидела одна медсестра, вокруг нее люди. Сзади кто-то подходит, что-то спрашивают, советы и так далее. Она с ними разговаривает, тут сразу берет у одних анализы, затем у других", – подчеркнул украинец и также добавил, что все пассажиры как и ранее контактировали друг с другом. Все стояли в единой очереди, никто не старался соблюдать дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее украинцы, которых эвакуировали с Бали через Доху из-за пандемии коронавируса, заявили, что довольны условиями в отеле "Казацкий" и обеспечены всем необходимым для жизни.

Напомним, 30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

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