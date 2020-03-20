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20 марта • обновлено в 10:41
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Тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ: Украина отправила военный борт за помощью из Китая

2.2т
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Украина отправит в Китай военный грузовой самолет ИЛ-76 за тестами на коронавирус и другим медицинскита грузом для борьбы с пандемией.

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Об этом сообщил в пятницу, 20 марта, на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу (21 марта. – Ред.) борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", – поделился он.

Украина отправила военный борт за помощью из Китая

Украина отправила военный борт за помощью из Китая

Facebook Андрея Мотовиловца

По словам Мотовиловца, это будет первый такой рейс, но уже на следующей неделе запланирован следующий.

Украина отправила военный борт за помощью из Китая

Украина отправила военный борт за помощью из Китая

Facebook Андрея Мотовиловца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что миллион экспресс-тестов на определение коронавируса Украине подарит китайский миллиардер Джек Ма.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
К коммунякам за помощью ползете, декоммунизированные?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ильюшин, Антонов, какелы мозгов нет на своем навозе летать, а не на русских самолетах?))
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