Тесты на COVID-19 станут массовыми в Украине, медиков будет не хватать, – экс-главный санврач

"Из-за схожести симптомов коронавируса и острых респираторных заболеваний осенью возрастет количество тестирований на COVID-19"
"Нагрузка на медицинскую систему значительно увеличится"
"Может возникнуть необходимость в развертывании новых коек и привлечении непрофильных медицинских работников"
Количество тестирований на COVID-19 значительно возрастет.
Осенью в Украине резко возрастет количество тестирований на коронавирус и нагрузка на медицинскую систему.
В стране может образоваться дефицит коек в больницах и нехватка медицинского персонала. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.
Как пояснил медик, осенью увеличится количество заболеваний острыми респираторными инфекциями, симптомы которых подобны симптомам коронавируса – повышение температуры, кашель, иногда диарея.
Таким образом, больные с такими симптомами на всякий случай будут делать тесты на COVID-19. В свою очередь, увеличение количества тестирований приведет к росту выявленных случаев коронавируса, поскольку "мы тестировали обратившихся, контактных, и тех, кто уже имеет какую-то клинику, но в целом население не тестировалось".
Вследствие этих причин возрастет нагрузка на медицинскую систему, спрогнозировал врач. По его словам, в каждом районе, области, городе есть план реагирования на случай массового заболевания, согласно которым определенные заведения могут перепрофилировать на госпитали, в частности, гостиницы или общежития.
В то же время Бережнов не исключил ситуацию, когда в стране образуется дефицит медиков. Но и эту проблему можно решить путем привлечения к лечению больных коронавирусом медиков других медицинских специальностей.
Как писал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан предположила, что во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.
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