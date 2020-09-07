Тесты на COVID-19 станут массовыми в Украине, медиков будет не хватать, – экс-главный санврач

Осенью в Украине резко возрастет количество тестирований на коронавирус и нагрузка на медицинскую систему.

В стране может образоваться дефицит коек в больницах и нехватка медицинского персонала. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Как пояснил медик, осенью увеличится количество заболеваний острыми респираторными инфекциями, симптомы которых подобны симптомам коронавируса – повышение температуры, кашель, иногда диарея.

Таким образом, больные с такими симптомами на всякий случай будут делать тесты на COVID-19. В свою очередь, увеличение количества тестирований приведет к росту выявленных случаев коронавируса, поскольку "мы тестировали обратившихся, контактных, и тех, кто уже имеет какую-то клинику, но в целом население не тестировалось".

Вследствие этих причин возрастет нагрузка на медицинскую систему, спрогнозировал врач. По его словам, в каждом районе, области, городе есть план реагирования на случай массового заболевания, согласно которым определенные заведения могут перепрофилировать на госпитали, в частности, гостиницы или общежития.

В то же время Бережнов не исключил ситуацию, когда в стране образуется дефицит медиков. Но и эту проблему можно решить путем привлечения к лечению больных коронавирусом медиков других медицинских специальностей.

Как писал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан предположила, что во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.

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