Тесты на антитела к COVID-19 готовы: глава МОЗ рассказал, когда проверят украинцев

В Украине только после ряда консультаций с ВОЗ и определенных проверок могут начать использовать отечественные ИФА-тесты на антитела к COVID-19, украинские ПЦР-системы при этом активно эксплуатируют.

Об этом заявил на брифинге в понедельник, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"ИФА-тест обнаруживает антитела в крови человека, который переболел коронавирусом. Мы очень тщательно изучаем вопрос. На этой неделе будут консультации с учеными, экспертами ВОЗ, как именно мы будем использовать ИФА-тесты и для каких нужд. Мы расширяем механизм и алгоритм тестирования. Рассматриваем также использование украинских тестов, они в приоритете, если будут соответствовать стандартам", – подчеркнул он.

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Степанов рассказал также, сколько ПЦР-тестов украинского производства получило Министерство здравоохранения.

"Около 4,5 тысяч ПЦР-систем. Каждая – это около 100 тестов. То есть можем говорить о 450 тысячах. Сегодня получаем еще 160 тысяч тестов. Будем и дальше закупать украинские системы, они отвечают по качеству и точности мировым стандартам", – заверил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов рассказал об испытаниях украинских ИФА-тестов.