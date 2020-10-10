Тестов на COVID-19 для "людей с улицы" не будет: Степанов разъяснил решение Кабмина по лабораториям

Частные лаборатории в Украине не будут бесплатно тестировать на коронавирусную инфекцию всех желающих "с улицы". Туда будут отправлять образцы, взятые у пациентов в государственных учреждениях.

Частные компании будут только осуществлять анализ на своем оборудовании. Новое постановление Кабинета министров 10 октября разъяснил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов подчеркнул, что забор биологического материала продолжат проводить государственные больницы и мобильные бригады.

"Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на заседании Кабинета Министров Украины 9 октября правительство приняло ряд дополнительных мер по усилению борьбы с COVID-19.

В частности правительство приняло решение о выделении лабораторным центрам Минздрава 100 млн гривен на привлечение к тестированию лабораторий разных форм собственности.