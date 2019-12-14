Тестомес затянул руку: в Мелитополе произошло жуткое ЧП с женщиной. Фото

В Мелитополе (Запорожская область) спасатели оказали помощь женщине, рука которой застряла в тестомесе.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, инцидент произошел утром 14 декабря. Сотрудница одного из магазинов на улице Героев Украины пыталась воспользоваться тестомесом, но неудачно.

Рука женщины намертво застряла в устройстве. Самостоятельно освободиться пострадавшая не смогла.

В Мелитополе у женщины застряла рука в тестомесе zp.dsns.gov.ua

Пять бойцов ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, с помощью электроинструмента разрезали тестомес и освободили 47-летнюю женщину с "ловушки". Пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи.

В Мелитополе у женщины застряла рука в тестомесе zp.dsns.gov.ua

В Мелитополе у женщины застряла рука в тестомесе zp.dsns.gov.ua

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