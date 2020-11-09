Тестирование на COVID-19 бессмысленно без работы с контактными, – врач

Увеличение объема тестирования на коронавирус не будет способствовать снижению распространения вируса, если не проводится работа с контактными лицами.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "У нас совершенно не проводится работа с контактными людьми. Соответственно, все тестирование – это бессмысленно", – сказал он.

"Мы просто занимаемся выявлением. У нас не ведется никакая работа по минимизации дальнейшего распространения COVID-19. До тех пор, пока мы не наладим работу с контактными, все эти данные будут нивелироваться", – подчеркнул медик.

Он признал, что в Украине существенно возрос объем тестирований на коронавирус. "То, что министр ежедневно освещает такую информацию, это хорошо, потому что Украина сделала большой скачок в плане охвата тестируемого населения. Если в марте месяце мы делали только по 200 исследований в сутки, то сейчас мы пришли к цифре 80 тысяч. Это плюс. Но тут вопрос другой: а что мы делаем с контактными?" – спросил Александрин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине себестоимость теста на коронавирус в зависимости от стоимости реагентов составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене от 990 до 2400 грн.