Тестирование на COVID-19 бессмысленно без работы с контактными, – врач

Татьяна Гайжевская Общество 11:20, 9.11.2020 Обновлено: 11:54, 9.11.2020

Увеличение объема тестирования на коронавирус не будет способствовать снижению распространения вируса, если не проводится работа с контактными лицами.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "У нас совершенно не проводится работа с контактными людьми. Соответственно, все тестирование – это бессмысленно", – сказал он.

"Мы просто занимаемся выявлением. У нас не ведется никакая работа по минимизации дальнейшего распространения COVID-19. До тех пор, пока мы не наладим работу с контактными, все эти данные будут нивелироваться", – подчеркнул медик.

Он признал, что в Украине существенно возрос объем тестирований на коронавирус. "То, что министр ежедневно освещает такую информацию, это хорошо, потому что Украина сделала большой скачок в плане охвата тестируемого населения. Если в марте месяце мы делали только по 200 исследований в сутки, то сейчас мы пришли к цифре 80 тысяч. Это плюс. Но тут вопрос другой: а что мы делаем с контактными?" – спросил Александрин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине себестоимость теста на коронавирус в зависимости от стоимости реагентов составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене от 990 до 2400 грн.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения"

За тридцать лет память об СССР превратилась в ложь

Байден изменит политику США по Украине, РФ и Беларуси: эксперты назвали ключевые моменты

Карантин выходного дня в Украине будет жестким, – Степанов

Кравчук рассказал о разработке специального закона по выборам на Донбассе