Сьогодні на виконання доручення Президента та за наказом Міністра МВС Арсена Авакова, льотчики Національної гвардії доставили вантаж найціннішого на сьогодні вантажу - експрес та ПЦР тести на коронавірус, маски, респіратори, костюми біологічного захисту в Східні, Південні, та Західні регіони України.

Три літаки НГУ з вантажем, закупленим за кошти благодійників та за бюджетні кошти МВС вилетіли до Львова, Харкова та Одесси. Літак, що попрямував до Харкова, зробить звідти ще один рейс до Дніпра.

З цих чотирьох міст, тести та засоби індивідуального захисту, автотранспортом вже до ранку будуть доставлені до кожного міста, до кожної лікарні, де є можливість робити тестування громадян на виявлення коронавірусу.

Завдяки першій масштабній поставці з КНР, медики, поліцейскі, прикордонники, рятувальники, нацгвардійці будуть забезпечені всім необхідним для особистого захисту, оскільки саме медики та правоохоронці під час епідемії є групою найвищого ризику.

Саме вони ризикують заразитись вірусом найбільше. Це показав досвід Китаю, Італії та Іспанії.

Тому саме їх і потрібно більш за всіх убезпечити від небезпеки зараження. Інакше нікому буде лікувати та підтримувати правопорядок та спокій.

Передбачую та попереджаю, що після початку масового тестування статистика виявлення COVID-19 буде нажаль дуже і дуже невтішною. Особливо на Заході України.

Але ми тримаємось, зберігаємо холодний розум і готуємось для того, щоб відбити цю страшну вірусну навалу, зробивши Україну після епідемію більш сильною, ніж вона була раніше.

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