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8 сентября • обновлено в 11:57
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/ Общество

Тесть "слуги народа": начальник Полтавской таможни попался на взятке

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В субботу, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева во время получения взятки в размере 4 тыс долларов был задержан начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко.

Как сообщает "Слідство.Інфо", он также является тестем нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака.

По словам военного прокурора Руслана Кравченко, Калиниченко требовал у предпринимателя взятку за растаможивание товаров сантехники из Китая.

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Задержание Калиниченко

Задержание Калиниченко

Следствие.Инфо

"За каждый контейнер таможенник якобы должен был получить по 400 долларов", – говорится в сообщении.

Ранее Калиниченко был люстрован, но в 2016 году восстановился в должности через суд.

Как сообщает издание, в собственности задержанного и его семьи есть дом, две квартиры и два офиса в Киеве, а также дом на Ивано-Франковщине. Также у Калиниченко заметили люксовые часы Breguet за 200 тыс. грн.

Задержание Калиниченко

Задержание Калиниченко

Следствие.Инфо

Задержание Калиниченко

Задержание Калиниченко

Следствие.Инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов анонсировал чистки и укомплектование кадрами на государственной таможне. Все должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.

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Мельник Василий
Мельник Василий
Максим Нефедов должен сначала себя привести в порядок, а то выглядит как клоун на арене цирка.
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Voloshin Oleg
Voloshin Oleg
побольше таких гнид в сети
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Головне зрозуміти що робить посадовець після отримання грошей, як він робіть неможливе можливим. Це і є джерела корупції: 1. не роблю що маю робити, або роблю повільно, як дадуть - роблю швидко. 2. зроблю щось протиправне, проти інтересів держави, як тільки дадуть. 3. як дадуть - припиню діяльність, не помічу. Ніяких нульових декларацій! Ці пі****си збагатилися, забезпечили майбутнє своїм дітям за рахунок зниження якості життя інших громадян - навіть не прикладаючі значних зусиль, повноваження надаються посадою.
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