Тесть "слуги народа": начальник Полтавской таможни попался на взятке

В субботу, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева во время получения взятки в размере 4 тыс долларов был задержан начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко.

Как сообщает "Слідство.Інфо", он также является тестем нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака.

По словам военного прокурора Руслана Кравченко, Калиниченко требовал у предпринимателя взятку за растаможивание товаров сантехники из Китая.

Задержание Калиниченко Следствие.Инфо

"За каждый контейнер таможенник якобы должен был получить по 400 долларов", – говорится в сообщении.

Ранее Калиниченко был люстрован, но в 2016 году восстановился в должности через суд.

Как сообщает издание, в собственности задержанного и его семьи есть дом, две квартиры и два офиса в Киеве, а также дом на Ивано-Франковщине. Также у Калиниченко заметили люксовые часы Breguet за 200 тыс. грн.

Задержание Калиниченко Следствие.Инфо

Задержание Калиниченко Следствие.Инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов анонсировал чистки и укомплектование кадрами на государственной таможне. Все должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram