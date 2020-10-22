Тест на коронавирус может ошибаться в трех случаях, – инфекционист

Встречается много случаев, когда у человека есть все признаки коронавируса, но тесты на COVID-19 показывают негативный результат.

Об этом в интервью "ТСН" рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко. По ее словам, этому может быть три причины.

"Во-первых, может быть концентрация вируса очень мала, чтобы ее чувствовал аппарат. Во-вторых, может быть уже период того, что вируса уже нет, но развились осложнения. В-третьих, может быть человеческий фактор при исследовании и заборе мазка", – пояснила врач.

По ее словам, часто пациентов госпитализируют даже если ПЦР-тест показал отрицательный результат. При этом повторное тестирование, по словам инфекциониста, бывают положительными.

"И последний пример – смерть врача из Почаева Тернопольской области Ивана Венжиновича. Он с первых дней работал с пациентами, больными COVID-19, и когда он сам заболел и был в тяжелом состоянии, его тесты были отрицательными. Но там была типичная клиника и, к сожалению, этому погибшему врачу не будут учтено, как профессиональное заболевание и это неправильно", – отметила Ковебко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер 28-летний врач-доброволец.