Тест на коронавирус: как пройти и стоит ли покупать в аптеке

Высокая температура, сухой кашель, осложненное дыхание дают повод подозревать у человека коронавирус. Для подтверждения диагноза делают специальный тест на выявление COVID-19.

О том, какие бывают тесты на коронавирус, как их пройти и стоит ли покупать самостоятельно, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

ПЦР-тест на коронавирус

Для диагностики коронавируса на данный момент используют два метода: тесты ПЦР и экспресс-тесты.

Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) являются одним из самых новых и точных способов диагностики, который делается только в лаборатории. Результат готов, как правило, через 5-7 часов.

Для выявления коронавируса используют тесты двух видов Pixabay

Экспресс-тест на коронавирус

Для анализа на COVID-19 берется мазок из носа или кровь из пальца, а результат экспресс-теста известен уже через 10-15 минут.

Такой метод диагностики является довольно качественным, однако, поскольку антитела вырабатываются лишь на 5-7-й день после заражения коронавирусом, первичный тест может дать ложный результат. Потому отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус еще не значит, что человек здоров.

Стоит ли покупать экспресс-тест на коронавирус в аптеке?

В инструкции к экспресс-тестам, которые продаются в аптеках Украины, указано, что "результат тестирования должен быть подтвержден другими методами", а решение о диагнозе принимает только врач.

"Самостоятельное выполнение теста несет риски, что пациенты воспользуются им неправильно", – предостерегает в своем Facebook бывшая глава МОЗ Ульяна Супрун.

Экспресс-тест на коронавирус: инструкция ВВС

Так, человек, купивший тест в аптеке, может делать тест в неподходящих для этого условиях, неправильно отобрать кровь и внести слишком малое или слишком большое ее количество, допустить ошибку со временем для считывания результата.

А все эти факторы влияют на точность результата, отмечает Супрун. "Очень вероятно, что человек без навыков не сможет полноценно соблюсти все условия дома. Из-за этого люди могут получить ошибочный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно", – подчеркивает она.

Что делать, если тест на коронавирус положительный?

В первую очередь не паниковать. Иногда тесты выдают ошибочный результат. Кроме того, 80% зараженных коронавирусом переносят болезнь легко и бессимптомно.

Человек с положительным тестом на COVID-19 должен выполнить следующие три действия: самоизоляция, звонок семейному врачу, амбулаторное лечение. При ухудшении состояния – звонить семейному врачу и вызывать скорую помощь.

Тест на коронавирус положительный: что делать? Pixabay

Как проходит тестирование на COVID-19 в Украине

Тестирование на COVID-19 в Украине происходит по четкому алгоритму. При симптомах коронавируса нужно действовать по такому плану:

1. Позвоните своему семейному врачу.

2. При необходимости врач после осмотра вызывает мобильную бригаду для забора образцов на анализ в лаборатории государственного учреждения. При подозрении на инфицирование COVID-19 делается два теста: на грипп и на коронавирус.

3. При положительном тесте на грипп врач назначает необходимое лечение. При положительном экспресс-тесте на коронавирус специалисты берут дополнительный образец для подтверждения с помощью теста на ПЦР.

4. Если коронавирус подтверждается тестом ПЦР, человека изолируют и лечат.

5. Также проводят противоэпидемические мероприятия, устанавливают тех, кто контактировал с больным, и проверяют состояние их здоровья.

Отметим, даже при отрицательном тесте на грипп и на коронавирус человек должен соблюдать режим самоизоляции следующие две недели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о симптомах COVID-19: как распознать коронавирус и когда нужно обращаться к врачу.