МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Теряем людей'': в Украине забили тревогу из-за жителей ОРДЛО

3.3тЧитать материал на украинском

Украина уже в ближайшие годы может окончательно "потерять" жителей оккупированных территорий Донбасса, полностью разорвав связи с ними.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложились "упаднические настроения".

"Там люди разочарованы и в России, и в Украине. Нет однозначных сигналов ни с той, ни с другой стороны. Мы начинаем терять этих людей. Возможно, еще пару лет, и произойдут необратимые процессы. Произойдет откол этих людей, и мы больше не будем иметь информационной или другой возможности, чтобы вернуть не территории, а этих людей в Украину", – подчеркнул эксперт.

Новости
Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу

По его словам, информационное разделение превращается в "пропасть, которая будет существовать между жителями большой Украины и украинцами оккупированных территорий".

''Теряем людей'': в Украине забили тревогу из-за жителей ОРДЛО

Петренко привел пример разделения Западной и Восточной Германии. По его словам, там даже спустя десятилетия после объединения "та же самая пропасть до сих пор наблюдается".

"Что бы не говорили об объединении Германий, восточные немцы отличаются от западных. Но в Германии войны не было между этими частями, люди не гибли с одной и с другой стороны. Проблема была в идеологическом влиянии, которому подвергались и западные, и восточные немцы. То же самое происходит на территории Украины с важной особенностью – войной, которая еще больше раскалывает общество", – пояснил он

Новости
Разоружить ''Л/ДНР'' за 2 месяца: озвучен план работы миротворцев в Украине

Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко подробно рассказал, как изменились взгляды жителей оккупированных районов Донбасса на пятый год войны.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиВойна на Донбассе
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
10
Смешно
0
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
У вас идей для людей нет, а без идей люди превращаются в быдло, довольное или недовольное, но быдло, фактически вы и есть фактор обыдлячивания людей, поражающийся происходящему
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Січинський Вася
Січинський Вася
Так в этом то и суть, кому нужны то в Украине алкаши, олигофрены, предатели и коллаборанти бамбаса??? Совковые пенсы - неисправимые дятлы, которые никак не подохнут...взрослое население - стадо баранов, с пенопластом вместо мозгов, уголовная шваль либо алкашня, отставшая от цивилизации (уровня той же Польши хотя бы) лет на 50-70; отпрыски этих имбецилов школьного возраста - потерянное поколение, которое лучше б не выросло...о какой потере и необратимосте ты чешешь в своей статейке??? Бредишь??? С бамбаса все украинцы давно выехали и живут в Украине, осталось на бамбасе только отребье, которое, будь моя воля,сравнял бы с землей до самой гос.границы!!! Они разочаровались говоришь??? Эта полоумная падаль на бамбасе сколько себя помню вечно всем недовольна, все вокруг им почему-то должны, он. - центр внимания и пойдут по лучшему предложению!!! Самый унылый, отстойный и отсталый регион Украины бамбас возомнил себя элитой (помним-помним их припадочное "бамбабве кормит всю Украину"), к тому же самый дотированный!!! А самомнение и чувство собственной значимости зашкаливает: сидеть кротом под землей в саже всю жизнь - это для них никак не черная работа для людей с минимальным IQ,а подвиг, равноценный запуску шатла; заработав этой физически тяжелой, опасной и вредной для здоровья работой в шахте около 9000 грн. (при курсе 1у.е.=8грн.) и тупо просрать эти деньги за 7-10 дней - это уровень, один раз живем, бамбас рулит, а вложить деньги в постройку нового жилья, удобств цивилизации (живя при этом до смерти в покосившемся старом сарае с необрезных досок и с дыркой в земле во дворе вместо туалета), мир посмотреть - это для капиталистических лохов, а мы, "а нас, даунбасянов, эти не разведешь, широкая душа, один раз живем!"...пришли какцапы, развели земляных червей, не видевших в жизни нихрена, кроме шахты и бутылки, сказками о "братстве и побахатому" - стадо парнокопытных и подорвалось в указанном направлении, ведь какцапы и ближе Европы и роднее: такое же тупое необразованное стадо, тоже уважают водку,предпочитают дырку в земле под березой унитазу, лопух туалетной бумаге и полоскалки на реке стиралке-автомату...только забыли и о общей черте: наебалово, кидалово, хитрожопость - как основа любых взаимотношений!!! Только полоумные чмыри с бамбаса могут пригласить гопника со стволом в свой дом, повестись на развод этого же гопника "давай я твой дом нахрен уничтожу, а скоро мы до Лондона дойдем и выберешь себе где захочешь и какой захочешь...на крайняк - домик в мааацкве гарантирую и аусвайс с двухголовым петухом-мутантом"... а когда этот немытый гопник все ценное с их домов продал, остальное разрушил, высер про взятие всей Европы до Лондона оказалось сезонным обострением шизи, вместо обещанного домика в мааацкве - сарай или общага в сибири, а вместо аусвайса - справка на 1 год, типа "справки об освобождении" - эти бамбасяны ищут виновных и орут во всю глотку о наебалове: какцапы-братишки кинули, хохлы - не заступились, а они жертвы (но что причиной их дебильного существования и проблем есть их собственный идиотизм, недальновидность, хитрожопость и все остальное гнилое в их котелке на плечах - это все неправда и бред,быть не может, они жертвы и от испуга от автомата позвали войну в собственный дом и во всю страну, но вины их нет совсем,просто выбора не было, виновата Украина что не вступилась...да и не хотели ничего плохого, просто бамбас устал кормить всю Украину и они хотели ВСЕГО-ЛИШЬ пожить отдельно, а укры-неадекваты не разрешили и начали братишек-какцапов лупить низачто-нипрочто...разве надо было стрелять из-за такой безобидной идее то??? Вот такое вот тупорылое гавно, которое существует в регионе "шахт и водки" бамбас, реально тупое до такой степени, что не замечает, что все его проблемы и мучения в жизни исключительно из-за своего слабоумия, необразованности, бредения о могучим совке, невыход из зоны комфорта и отсутствия желания самосовершенствуваться...цель жизни - "украл, выпил, в тюрьму...романтика"... Надо вот этих недоразвытих возвращать, заинтересовывать как то, что вернулись в Украину???? Кому нужны в Украине эти обезьяны с бамбаса, которые болтаются в жизни, как гавно в прорубе, определится не могут??? Гораздо эффективнее - это расстрелять тех кто бегал с оружием в руках против наших защитнико, а остальных, кто не стрелял, но помогал срусским - посадить на "десятку"...уверен, такой подход опустит на землю этих тварей и вышвернет за поребрик мгновенно - что было бы ИДЕАЛЬНЫМ вариантом!!!! Не возвращать надо бешеную собаку, не уговаривать, а изолировать или грохнуть!!! Лично я не хочу, чтоб из заплаченных мной налогов, не пошло ни копейки на выплаты помощи даунбасятам ни на восстановление региона пока там есть хоть один пидар, который с аквафрешем звал войну в страну!!! За поребрик всех или уничтожить до самой гос.границы, границу под контроль со рвом с крокодилами и минным полем - только потом восстановление региона всей страной и союзниками!!! От бабуинов, которые живут в регионе с 2014 года до сегодня, не должно хоть что-то остаться и интегрироваться в Украину, всех за поребрик или в расход!!! Возвращать блять их надо, уговаривать, черту проводить какую то и не заходить за нее - ты ебанулся???? А может всей страной опустимся перед ними на колени и попросим вернуться в Украину эту биомассу, поблагодарим за войну в стране и заживем долго и счастливо вместе??? Очередь и закопать как собаку, особенно упоротых совком пенсов в маразме - лично бы уложилл, глазом не моргнув, тварей!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги