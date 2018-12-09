''Теряем людей'': в Украине забили тревогу из-за жителей ОРДЛО

Украина уже в ближайшие годы может окончательно "потерять" жителей оккупированных территорий Донбасса, полностью разорвав связи с ними.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложились "упаднические настроения".

"Там люди разочарованы и в России, и в Украине. Нет однозначных сигналов ни с той, ни с другой стороны. Мы начинаем терять этих людей. Возможно, еще пару лет, и произойдут необратимые процессы. Произойдет откол этих людей, и мы больше не будем иметь информационной или другой возможности, чтобы вернуть не территории, а этих людей в Украину", – подчеркнул эксперт.

По его словам, информационное разделение превращается в "пропасть, которая будет существовать между жителями большой Украины и украинцами оккупированных территорий".

Петренко привел пример разделения Западной и Восточной Германии. По его словам, там даже спустя десятилетия после объединения "та же самая пропасть до сих пор наблюдается".

"Что бы не говорили об объединении Германий, восточные немцы отличаются от западных. Но в Германии войны не было между этими частями, люди не гибли с одной и с другой стороны. Проблема была в идеологическом влиянии, которому подвергались и западные, и восточные немцы. То же самое происходит на территории Украины с важной особенностью – войной, которая еще больше раскалывает общество", – пояснил он

Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко подробно рассказал, как изменились взгляды жителей оккупированных районов Донбасса на пятый год войны.

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