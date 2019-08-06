"Террористы запомнят надолго": в сети показали "грозу" оккупантов на Донбассе

В сети показали фото воинов 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр", которые прославились рекордами по уничтожению позиций террористов на Донбассе.

Как сообщается на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, видео их работы неоднократно взрывали российские пропагандистские СМИ.

"Мы не можем показывать их лица, но будьте уверены – это очень крутые ребята! Видео их работы на передовой еще до объявления "режима тишины" мы неоднократно публиковали на своей странице. И эти кадры сразу же истерически подхватывали российские СМИ", – пишут волонтеры.

Воины 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Facebook "Повернись живим"

Воины 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Facebook "Повернись живим"

По их словам, на фото – бойцы 20 мотопехотного батальона 93 ОМБр "Холодный Яр". Именно они удерживали самую горячую участок Авдеевской промзоны, мгновенно подавляли любые провокации противника и, самое важное, не допустили потерь среди личного состава.

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого была адекватный ответ. Точность работы бьет все рекорды, однажды утром удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, террористы надолго запомнят зиму и лето 2019 года", – рассказал бывший боец ​​батальона Рустам Мустафаев.

Разгром позиций "ДНР" воинами 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Facebook "Повернись живим"

Разгром позиций "ДНР" воинами 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Facebook "Повернись живим"

Разгром позиций "ДНР" воинами 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Facebook "Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС прошли учебные тренировки подразделений боевых бригад сухопутных и авиационных подразделений ВСУ на одном из полигонов Донецкой области.

Военные отрабатывали в течение трех дней различные сценарии развития событий в боевых условиях. По одному из них танковое подразделение из зоны отвода должно было оперативно выйти на передовую. Бойцы отработали вероятные препятствия, среди которых – переправа тяжелой техники через реку.

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