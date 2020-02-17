Российское оккупационное командование начало распространять фейки о якобы подготовке наступления сил Операции объединенных сил в форме блицкрига.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, это делается для создания паники среди населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Террористы взялись сеять панику о "наступлении ВСУ" на Донбассе joinfo.ua

В частности, отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для подразделений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации.

"Российское оккупационное командование активизировало мероприятия по провокации напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", – сказано в сообщении ГУР Минобороны.

Пропагандисты распространяют среди населения фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

"Российские пропагандисты для навязывания панических настроений среди местного населения распространяют сообщения о якобы подготовке сил и средств ООС к наступлению в форме так называемого “блицкрига” и другая неправдивая информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВСУ", – отметили в разведке.

Блицкриг или молниеносная война – это метод ведения быстротечных боевых действий, чтобы достичь победы в короткие сроки до того, как противник успеет мобилизовать свои силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 16 февраля девять раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь по украинским военнослужащих из запрещенного вооружения, однако обошлось без жертв и пострадавших.

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