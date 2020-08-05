Террористы устроили обстрел на Донбассе, несмотря на перемирие – штаб ООС

Ольга Липич, Глеб Иванов Общество 07:43, 5.08.2020 Обновлено: 08:30, 5.08.2020

Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 4 августа, совершили три провокационных выстрела позиций Объединенных сил, однако, ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией.

Об этом говорится в утренней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. Вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского.

Украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали.

В сообщении сказано, что кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За время перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля наблюдатели ОБСЕ насчитали уже более двухсот нарушений режима прекращения огня.

  • Однако боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ за это время нет.

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