На Донбассе близ населенного пункта Шумы за минувшие сутки, 29 июля, зафиксировали один выстрел пророссийских террористов, которые тем самым нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что выстрел был неприцельным, и нес провокационный характер. Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет.

"За прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершившили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельным и нос провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – сказано в сообщении .

В ООС отметили: украинские военные продолжают надежно удерживать линию обороны.

"Более 100 человек из населенных пунктов Донбасса, ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи от медицинского персонала. Данная помощь в основном необходима жителям, проживающим в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Кроме помощи гражданскому населению украинские защитники выполняют и свою основную задачу по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны", – отметили в штабе.

Там подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7 часов утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов не зафиксировано.

"Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не избавляют украинских воинов открывать огонь", – добавили в ООС.

Террористы устроили новую провокацию на Донбассе и открыли огонь — штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

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