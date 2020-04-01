Террористы ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии: ранены двое бойцов

Вооруженные формирования России на Донбассе обстреляли силы ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Террористы 1 апреля 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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"В результате вражеских обстрелов ранения получили двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь", – отметили в штабе.

Оккупанты нанесли удары из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов, а также из БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись по позициям ООС в районе Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки, Николаевки, Хутора Свободного, Новоалександровки.

Бойцы ВСУ нанесли жесткие ответные удары по врагу, потери уточняются.

Ситуация в зоне ООС на 1 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта оккупанты 14 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. Под обстрелами погиб военный ВСУ, еще двое получили ранения.

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