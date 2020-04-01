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1 апреля • обновлено в 20:06
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Террористы ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии: ранены двое бойцов

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Вооруженные формирования России на Донбассе обстреляли силы ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Террористы 1 апреля 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Террористы ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии: ранены двое бойцов

fakty.com.ua

"В результате вражеских обстрелов ранения получили двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь", – отметили в штабе.

Оккупанты нанесли удары из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов, а также из БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись по позициям ООС в районе Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки, Николаевки, Хутора Свободного, Новоалександровки.

Бойцы ВСУ нанесли жесткие ответные удары по врагу, потери уточняются.

Ситуация в зоне ООС на 1 апреля

Ситуация в зоне ООС на 1 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта оккупанты 14 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. Под обстрелами погиб военный ВСУ, еще двое получили ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Комментарии
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, а что тут за хавальники на сайте весь день висят? Это в честь праздника? :)
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2
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Т еррористы ВСУ убили жительницу Донбасса 1931 года рождения.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Убить надо их матерей, чтобы не рожали больше таких т упых уб людков.
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