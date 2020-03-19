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19 марта • обновлено в 19:49
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Террористы ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии: ранен боец

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Вооруженные формирования России на Донбассе 19 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, ранив одного военнослужащего.

Пострадавшего бойца эвакуировали в госпиталь и предоставили необходимую медицинскую помощь, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Террористы ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии: ранен боец

avdeevka.city

Террористы применили запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, а также БПМ-1, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего на протяжении текущих суток террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня. Под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ в районе Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Крымского, Новолуганского, Новотошковского.

Украинские военнослужащие нанесли по врагу ответный огонь.

На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня сохраняется. Такая же ситуация наблюдается на участках разведения №2 и №3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта террористы развернули новые боевые действия на Донбассе, ранив трех украинских военнослужащих.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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