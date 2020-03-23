Террористы ударили по грузовику ВСУ: ранены двое воинов

Российские оккупанты 23 марта нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовику Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранив двоих бойцов.

Об этом в Facebook сообщил штаб ООС. Украинские военнослужащие получили осколочные ранения. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

В штабе уточнили, что под вражеский огонь попал грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания в близи населенного пункта Шумы.

Подразделения ООС нанесли ответный удар по противнику. Потери врага уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 23 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение прошлой недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!