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23 марта • обновлено в 18:13
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Террористы ударили по грузовику ВСУ: ранены двое воинов

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Российские оккупанты 23 марта нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовику Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранив двоих бойцов.

Об этом в Facebook сообщил штаб ООС. Украинские военнослужащие получили осколочные ранения. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Террористы ударили по грузовику ВСУ: ранены двое воинов

В штабе уточнили, что под вражеский огонь попал грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания в близи населенного пункта Шумы.

Подразделения ООС нанесли ответный удар по противнику. Потери врага уточняются.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 23 марта

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 23 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение прошлой недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
То молочко Героям везли, то продукты, то письма от детей.
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1
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Потери врага уточняются" - проще говоря, еще не придуманы
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Двое раненых...В результате ответного сокрушительного удара противник не пострадал.
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