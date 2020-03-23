Террористы ударили по грузовику ВСУ: ранены двое воинов

Российские оккупанты 23 марта нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовику Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранив двоих бойцов.
Об этом в Facebook сообщил штаб ООС. Украинские военнослужащие получили осколочные ранения. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
В штабе уточнили, что под вражеский огонь попал грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания в близи населенного пункта Шумы.
Подразделения ООС нанесли ответный удар по противнику. Потери врага уточняются.
Ситуация в зоне ООС по состоянию на 23 марта
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение прошлой недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.
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