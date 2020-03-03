В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 3 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

На протяжении суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС в Facebook.

Террористы убили на Донбассе одного бойца ООС, еще четырех ранили prm.ua (иллюстративное фото)

Обстрелы по позициям украинских военнослужащих велся из запрещенного минскими соглашениями вооружения – 82 мм минометов, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции ООС возле Широкино, Зайцево, Лебединского, Луганского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с последствиями обстрела Красногоровки террористами "ДНР" 2 марта. Выяснилось, что они прицельно вели огонь по домах мирных граждан.

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