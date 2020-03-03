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3 марта • обновлено в 20:05
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Террористы убили на Донбассе одного бойца ООС, еще четырех ранили

2.5т
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В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 3 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

На протяжении суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС в Facebook.

Террористы убили на Донбассе одного бойца ООС, еще четырех ранили

Террористы убили на Донбассе одного бойца ООС, еще четырех ранили

prm.ua (иллюстративное фото)

Обстрелы по позициям украинских военнослужащих велся из запрещенного минскими соглашениями вооружения – 82 мм минометов, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции ООС возле Широкино, Зайцево, Лебединского, Луганского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с последствиями обстрела Красногоровки террористами "ДНР" 2 марта. Выяснилось, что они прицельно вели огонь по домах мирных граждан.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А Сивуха сослуживцам погибшего про дружбу рассказать ничего не хочет,нет?!.
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