В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 3 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
На протяжении суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС в Facebook.
Террористы убили на Донбассе одного бойца ООС, еще четырех ранили
prm.ua (иллюстративное фото)
Обстрелы по позициям украинских военнослужащих велся из запрещенного минскими соглашениями вооружения – 82 мм минометов, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под вражеские обстрелы попали позиции ООС возле Широкино, Зайцево, Лебединского, Луганского.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с последствиями обстрела Красногоровки террористами "ДНР" 2 марта. Выяснилось, что они прицельно вели огонь по домах мирных граждан.
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