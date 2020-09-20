Террористы сорвали перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

За минувшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи населенного пункта Пески, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое сквозное ранение в ногу. Ему предоставили медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия было замечено вблизи Павлополя. Кроме того, нарушение договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке был замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

"Враг в который раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе ООС.

Сведения из ООС за 19 сентября. Операция объединенных сил в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начался первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020". Британские и украинские военные десантировались с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей.