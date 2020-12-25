Знаете, когда из зоны оккупации долетают новости, приходят письма, просьбы, жалобы и даже обвинения — ну, "народ Донбасса" не он будет, если не найдет виновного в том, что они "не хотели кормить Украину", и оказались в гетто — ты все чаще вскрикиваешь "а мы предупреждали" или просто улыбаешься, думая про себя "я это ожидала" или "это было предсказуемо".

Сегодня я, прежде чем рассказать очередную задорную и забавную историю из мест оккупации, которую мне принесла почта, проведу небольшой анализ личной почты общений с "той стороной".

С 2014-го по 2016-й из ОРДЛО я получала кучу писем-угроз. Как я посмела поддержать "укро-хунту", "предать наш Донбасс", выехать, выжить, говорить о войне. Земляки сожалели, что не расстреляли, что жили рядом с бандеровкой и не видели моей страшной укро-личины.

Потом пошли письма опровержения моих расследований по ОРДЛО, "народной милиции", коллаборционистам и войскам РФ, обустроившимся в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Почта была завалена утверждениями "народа Донбасса": "России здесь нет", "на нас напала Украина", "мы живем лучше, чем вы", "республика процветает", "мы отбили оружие у укропов", "Украине осталось месяц (год)".

Между письмами отъявленных ополченцев и апологетов русского мира, проскакивали письма "заложников войны" с требованиями "немедленно пусть ВСУ нас освободят", обвинениями "вам там хорошо, вы нас здесь бросили" и стенаниями "здесь все плохо, но выехать не могу, у меня здесь бизнес, клиенты, квартира, я еще одну купил по дешевке".

Да, кстати, перед этим эти же люди писали "вы, переселенцы, предатели своей малой родины, а мы, те, кто здесь остался-герои, так как делим с малой родиной все ее нужды и лишения". Выехать из ОРДЛО — предать Донбасс. Остаться там и платить налоги оккупанту, обслуживая его — быть героем,- убеждали меня земляки.

В 2017-м меня почему-то начали убеждать в том, что "не все так плохо, как ты пишешь", "здесь жить можно" и пошла вторая волна обвинений "вам там хорошо, а мы выживаем" от тех же, кто писал "мы живем лучше, чем вы". Я пыталась у них выяснить, как так может быть в одном флаконе "мы живем лучше, чем мы" и "мы здесь выживаем из-за того, что Украина нас бросила и не освобождает", но говорить с людьми, у которых до сих пор в их бедах виновата исключительно Украина, глупо.

Потом был год-полтора тишины. Редкие вскрики "ты все врешь, мы тут живем, как в Раю", почему-то были с аккаунтов без фото и фамилии. А обвинения и угрозы приходили исключительно из РФ.

2019-й был аж до осени забит веселыми и задорными ожиданиями "народа Донбасса", которые они рассыпали по соцсетям и, естественно, не забывали про меня: "скоро вас всех вернут назад, чтобы"…

Здесь мнения расходились. Одни хотели, чтобы нас таки расстреляли за предательство "народа Донбасса", вторые, чтобы "мы пожили в ОРДЛО и хлебнули, как они", третьи хотели, чтобы все, что "вам там дала Европа и Украина забрали и отдали нам". В общем, если кто-то думает, что там люди за время войны что-то переосмыслили и изменились, он ошибается.

В 2020 тенденция писем "счастья" оттуда интересная.

Большинство из беспрерывно строчащих мне письма аккаунтов мертвы. И это не аллегория. Людей действительно больше нет. Или пуля-дура, или водка-боярка, или "лучшая в мире советская медицина". Часть обвинителей, строителей "новороссии" теперь имеет на аватарке "Днепр-Украина", "Одесса-Украина" и даже "Львов-Украина". А как дышали "республикой".

Часть из тех, кто писал угрозы, удалили свои сообщения, типа их не было. И прислали мне новые "мы всегда были за Украину, просто вы нас не так поняли". И начали убеждать, что нас поссорили политики, список "врагом Донбасса" не поменялся.

Правда, из списка "врагов" исчезли некоторые, но это их политическая недоработка. Да, и с Америкой, сложно, раньше "народ Донбасса" твердо уточнял "Обама", а потом, как пошло… то "Трамп-наш", то "Трамп-не наш", ребята запутались, и стали писать коротко "во всем виноваты омерикосы".

Межу этим бедламом, шли редкие письма "хотим выехать, посоветуйте с чего начать" (рада, что стала светлячком для этих людей, и помогла, проведя по сложному пути переселения).

Тихие и тоже редкие "снял, что могу, телефон старенький, но видно, откуда по Украине стреляют", "вот фото, мы напечатали листовки и расклеили их, Слава Украине", "список ополченцев нашего города, мочите их".

Более пафосные "срочно займитесь нашим переселением, нас 5 человек, нужен дом (квартира), мебель, техника (лучше новая, б-у не предлагать), работа и компенсация миллион, а лучше, два, высылайте автобус в Горловку". Редкие и осторожные "я все осознал, нас обманули, но я не убивал, помогите пройти программу СБУ "Вернись домой".

Все чаще стали приходить безликие сообщения, где просто описаны преступления россиян или местных ополченцев. И вот, я подошла к главному. Цитата, пунктуация и орфография сохранены:

"Землячка привет. Давай не будет о политике. Мы все в одной лодке. Нас развела раша пообещав, что возьмет к себе, а вас развели америкосы то же наобещав. Мы все наломали дров, но разберемся, я уверен. Тут такое дело-помнишь, Сашу Гайдея. Он же нас всех тогда поимел. Тут у нас у ребят к нему вопросы. А ты не знаешь, как его найти у тебя же там "Миротворец" может есть контакты Гайдея в Ростове".

Напомню читателям о "героях".

Александр Гайдей, депутат Свердловского местного совета от КПУ, афганец, предприниматель, житель города Свердловск, Луганской области, первый командир и создатель "Казачьей сотни имени Стаса Синельникова", которая потом была переименована в "РИМ" — террористический батальон ОРЛО.

Замешан не только в военно-террористических действиях против Украины, но и в пытках, изнасилованиях, убийствах, грабежах мирных жителей, предпринимателей района. Контролировал по Свердловскому району во время оккупации нелегальный бизнес: заход из РФ наркотиков и их продажу по ОРДЛО, вывоз на Россию угля, торговлю и ввоз сигаретного контрафакта.

Самый медийный персонаж из всей когорты ополченцев, так как прославился не только регулярными интервью местным СМИ, но и бизнес-диалогами с коллегами по ополчению. Судя по тому, что таких писем пришло несколько, я могу с уверенностью сказать:

Это было ожидаемо.

2.Беги, Саш, беги!

Террористы начинают искать террористов.

За 2020 год увеличилось количество боестолкновений среди террористических батальонов ОРДЛО. Бесконечная череда пьяных разборок боевиков. Бесконечная череда разборок местных террористов с ихтамнетами.

Последний конфликт свердловчан с ихтамнетами был на почве того что россияне предъявили претензии местным "укуркам", отказавшись находится на одном боевом расположении, так как "донбасяне все поголовно наркоманят и болеют туберкулезом".

Постоянные перестрелки с применением гранат, автоматов в клубах, ресторанах и пивнушках городов ОРДЛО.

Это так "высказывают усталость от войны" рядовые террористы. Те, кто покруче и умнее, начинают предъявлять претензии руководству ОРДЛО, командирам, начальникам. Я писала об этом.

Все вот эти созданные пафосно и красиво для "защиты народа Донбасса от укро-фашистов" подразделения "народной милиции", казачьи сотни, атаманы, которые рассказывали в 2014-м триколорадные сказки о том, как будет жить "народ Донбасса", когда все заберет, всех расстреляет и все поделит. Народ в критическом своем большинстве поддерживал эти идеи, обожал этих атаманов.

Атаманы награбили и уехали. А "народ Донбасса" остался в гетто. Дети чиновников –коллаборантов ОРДЛО учатся в мирных частях Украины, абсолютно все имеют здесь же, в мирных частях Украины недвижимость, бизнес, загранпаспорт и безвиз. А там их родители зарабатывают на донбасянских лохах, любителях СССР, забрать, расстрелять, поделить, обещая триколорадные кисельные берега и кровавые реки.

"Народная милиция", все вот эти казачьи структуры, это обычные бандиты, которые получили индульгенцию быть вертухаями и палачами своего края.

Но, страшнее не это, страшнее, что критическое большинство жителей ОРДЛО оправдывает эти преступления этих самых палачей-террористов. И только, когда касается личного, у донбасян появляются вопросы.

"Я мог бы получать шахтерскую пенсию в Украине и регресс, а я выплевываю легкие на некому не нужной войне", — так заканчивалась просьба помочь найти вчерашнего кумира-командира вот этих самых сегодняшних "заблудших овечек".

И все бы ничего, но за 7 лет эти "овечки", которые сегодня блеют "нас обманули, мы не этого хотели" грабили свои города, насиловали своих землячек, убивали, взрывали, минировали, расстреливали, мародерили.

Сколько совершено в ОРДЛО преступлений, задумывались об этом? Кем?

Оккупант совершил общее преступление: он оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей. Но, не все убийства, насилие, грабежи совершены россиянами. 80% из всех преступлений, совершенных в ОРДЛО на руках местных жителей.

И знаете, вот все эти годы преступлений там не меньше. В этом году, со слов свердловского гинеколога, было прервано 345 беременностей (из них 127 у несовершеннолетних) по причине "это плод от насильника, я не хочу его рожать".

Только в 2019-2020 году ОРДЛО в результате пьяных ДТП, устроенных местными жителями, погибло в 10 раз больше людей, чем от военных действий.

Цитата: "Сегодня ночью во время совместного патрулирования города Стаханов, между сотрудниками МВД ЛНР, и представителями 6 отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова (в/ч 69 647) произошел "синий" конфликт, который практически перерос в линчевание…

Со слов очевидцев, конфликт возник на почве зова плоти. Во время успешного патрулирования, насытившись алкогольными напитками, казаки решили продолжить вечер в компании прекрасных дам…

В результате "защитники" в пьяном угаре, не смогли поделить лучшую из дам, что переросло в конфликт между ними с применением табельного".

И вот мне интересно, вот эти все "народы Донбасса", которые "живут лучше, чем вы в Украине", бояться "омериконцев", скрепные и православные, видят вокруг себя вот этих всех "торчков", видят вот этот разгул "гайдеевщины" и оправдывают все эти преступления всего одним "ну, они же нас защищают, а вот если кого и убили-было за что".

И там реально люди еще не понимают, что их жизнь в руках Кремля, путина, ФСБ, и вот этих местных укурков, реализующих себя при помощи власти террора.

Скорее всего, это просто привычка из СССР, жить в гетто, радоваться расстрелам врагов, мечтать решить свои проблемы за счет унижения или убийства соседа.

ОРДЛО это невероятных размеров деградация общественно-социального сознания. И когда вы слышите "не все там в черных тонах, не все там так однозначно, там люди живут хорошо", помните, оправдывающий оккупацию, готов быть ее строителем, оправдывающий насилие, будет насильником, оправдывающий террор станет террористом, а тот, кто отводит глаза утешая себя "значит, было за что" уже написал на вас донос.

Ну, а тот факт, что террористы разыскивают террористов, так как у террористов появились вопросы к террористам, касающиеся совместно организованного террора…оксюморон, конечно, но это хорошо. И, поверьте мне на слово, скоро у местных донбасянских террористов появятся вопросы к ихтамнетам. И я снова улыбнусь и вздохну про себя "а я говорила", читая очередное письмо из зоны.

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