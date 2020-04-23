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23 апреля • обновлено в 18:42
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Террористы ранили двоих воинов ВСУ и получили прицельный ответ

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Вооруженные формирования России на Донбассе 23 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двоих украинских военнослужащих.

Воины ВСУ нанесли ответные удары по вражеским позициям, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Террористы ранили двоих воинов ВСУ и получили прицельный ответ

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Террористы применили запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал позиции ВСУ возле Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицого, Старогнатовки, Новомихайловки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли наши позиции возле Орехово и Новозвановки.

Двое украинских военнослужащих получили ранения, их оперативно доставили в военное медучреждение и предоставили необходимую помощь.

Силы ООС нанесли по вражеским позициям прицельный ответный огонь, заставив боевиков прекратить свою активность. Потери уточняются.

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 23 апреля

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 23 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, украинские воины открыли ответный огонь и ранили двоих наемников.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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