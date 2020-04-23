Террористы ранили двоих воинов ВСУ и получили прицельный ответ

Вооруженные формирования России на Донбассе 23 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двоих украинских военнослужащих.

Воины ВСУ нанесли ответные удары по вражеским позициям, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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Террористы применили запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал позиции ВСУ возле Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицого, Старогнатовки, Новомихайловки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли наши позиции возле Орехово и Новозвановки.

Двое украинских военнослужащих получили ранения, их оперативно доставили в военное медучреждение и предоставили необходимую помощь.

Силы ООС нанесли по вражеским позициям прицельный ответный огонь, заставив боевиков прекратить свою активность. Потери уточняются.

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 23 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, украинские воины открыли ответный огонь и ранили двоих наемников.

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