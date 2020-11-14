Террористы опять нарушили режим тишины на Донбассе: украинские воины готовы к ответу

За прошедшие сутки, 13 ноября, на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны российских наемников.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Вблизи Каменки враг применил миномет калибра 82 мм, неподалеку Водяного – автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет. В районе Марьинки Донецкой области огонь вел вражеский снайпер.

"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен", – говорится в сообщении.

В районе Шумов оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Украинские военные обезвредили его средствами радиоэлектронной борьбы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролировалась украинскими военными.

Утреннее сведения прессслужбы ООС Facebook Операция Объединенных сил

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что подконтрольные российским оккупационным администрациям "СМИ" распространяют фейковую информацию якобы о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановлении в ближайшее время полномасштабных боевых действий ВСУ.