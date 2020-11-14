Террористы опять нарушили режим тишины на Донбассе: украинские воины готовы к ответу
Режим прекращения огня в зоне проведения ООС вступил в силу 27 июля 2020 года
Боевики многократно нарушали его, это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ
Российские оккупанты использовали перемирие для совершенствования инженерного оборудования своих позиций
За прошедшие сутки, 13 ноября, на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны российских наемников.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
Вблизи Каменки враг применил миномет калибра 82 мм, неподалеку Водяного – автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет. В районе Марьинки Донецкой области огонь вел вражеский снайпер.
"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен", – говорится в сообщении.
В районе Шумов оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Украинские военные обезвредили его средствами радиоэлектронной борьбы.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролировалась украинскими военными.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что подконтрольные российским оккупационным администрациям "СМИ" распространяют фейковую информацию якобы о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановлении в ближайшее время полномасштабных боевых действий ВСУ.