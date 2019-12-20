Террористы Путина залегли на дно на Донбассе: стало известно о резком изменении тактики

За прошлые сутки, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации всего один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, потерь в рядах ВСУ нет.

"19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении ООС.

19 декабря террористы один раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Единственный за сутки вражеский обстрел зафиксировано у населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - рассказали в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины проверили боеготовность одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоне ООС Донбассе.

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