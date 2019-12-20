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20 декабря • обновлено в 08:55
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Террористы Путина залегли на дно на Донбассе: стало известно о резком изменении тактики

4.9т
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За прошлые сутки, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации всего один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, потерь в рядах ВСУ нет.

"19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении ООС.

19 декабря террористы один раз обстреляли украинских военных на Донбассе

19 декабря террористы один раз обстреляли украинских военных на Донбассе

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Единственный за сутки вражеский обстрел зафиксировано у населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - рассказали в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины проверили боеготовность одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоне ООС Донбассе.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинци, украинские деньги кто-нибудь когда-нибудь находил?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Мне одному показалось что о том что потерь нет в статье пишется с глубоким сожалением ?
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Bладимир Ильич, и уже не в первый раз)
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3
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Крым Андрей
Крым Андрей
Bладимир Ильич, А вот прикинь, завтра гражданская закончилась. И что все эти стаи ястребов, вытиранов, актевиздов, пропагандонов итд будут делать? Работать они не хотят и не будут. Да, можно и дальше виртуально воевать с Россией... но это уже не то. А экономика в жпе, а просвета не видно и не на чем строить так всеми ожидаемый рывок...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового . Это сколько человек учавствовало в обстреле ? Или от страха глаза велики
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