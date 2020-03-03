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3 марта • обновлено в 10:16
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Террористы Путина устроили адский пожар на Донбассе

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В штабе Операции объединенных сил рассказали подробности ракетного обстрела грузовика с бойцами Вооруженных сил Украины, в результате которого скончался один украинский солдат.

Видео появилось на странице в Facebook ООС. Как рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Портной", инцидент произошел 1 марта вблизи села Нижнетеплое.

"Со стороны врага прилетела противотанковая ракета, она попала в наш автомобиль, который приносил нам продукты, уже на выезде, в жилом комплексе. Если бы она промахнулась, то попала бы в жилой дом. Медицинская помощь, эвакуация людей проводилась после попадания снаряда в автомобиль. Мы сразу оказали помощь, забрали раненых – оттащили их в сторону от автомобиля, потому что он горел", – рассказал он.

Террористы на Донбассе взорвали грузовик с воинами ВСУ

Террористы на Донбассе взорвали грузовик с воинами ВСУ

Скриншот

В ООС добавили, что в результате взрыва разгорелся пожар, который перекинулся на двор гражданских лиц.

Скриншот

Скриншот

Террористы на Донбассе взорвали грузовик с воинами ВСУ

Скриншот

Скриншот

Военнослужащий "Портной"

"Мы оказали помощь раненым, эвакуировали их в безопасное место, параллельно с этим, другая группа тушила пожар, который перекинулся на двор гражданских лиц", – рассказал солдат с позывным "Хан".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро украинских воинов получили ранения, еще двое – боевое поражение во время столкновений с террористами "Л / ДНР" на Донбассе 1 марта. Еще один воин погиб.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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фил филька
фил филька
ну что упорыши хочется вам и дальше воевать? есть желание покинуть свой дом приехать пострелять на чужбине по другим домам?
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Грешники сгорели в аду.
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3
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Горелов Сергей, не воняй серой, чёрт подшконковый
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0
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фил филька
фил филька
прям аццкий заголовок)
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2
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
фил филька, типично козлятский камент, молодец, что природы своей не стесняешься
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