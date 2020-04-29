Террористы Путина подло ударили по ВСУ и получили ответ прицельным огнем: есть раненый

Глеб Иванов Общество 12:28, 29.04.2020 Обновлено: 13:08, 29.04.2020

Российские наемники на Донбассе, 29 апреля, обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Один украинский защитник получил боевое травмирование, говорится на странице в Facebook Операции Объединенных сил. Воин был доставлен в медицинское учреждение, ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Террористы Путина подло ударили по ВСУ и получили прицельным огнем в ответ
mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 24 апреля.

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