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29 апреля • обновлено в 13:18
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Террористы Путина подло ударили по ВСУ и получили ответ прицельным огнем: есть раненый

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Российские наемники на Донбассе, 29 апреля, обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Один украинский защитник получил боевое травмирование, говорится на странице в Facebook Операции Объединенных сил. Воин был доставлен в медицинское учреждение, ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Террористы Путина подло ударили по ВСУ и получили прицельным огнем в ответ

Террористы Путина подло ударили по ВСУ и получили прицельным огнем в ответ

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 24 апреля.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б : Акценты. Длившаяся почти полгода реконструкция Большой Морской в Севастополе завершена в срок
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
И здесь репоеды!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Samsonenko Yury, Сколько раз уже успел нacpaть на Красной площади, не снимая шаровар?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Респект наёмникам Путина,налупили ВСУшных окорочков.
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