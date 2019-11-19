Террористы Путина испугались массовых инфекций в частях: разведка рассекретила данные

Российские оккупанты в Донбассе пытаются скрыть распространение инфекционных болезней среди террористов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, ссылаясь на данные украинской разведки. По его словам, командования российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Он отметил, что количество инфекционных заболеваний растет в частности из-за того, что привезенные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования.

Террористы Путина испугались массовых инфекций в частях

"Указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов.

Привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без лишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений", – подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия стремительно наращивает группировки войск на оккупированном ею украинском полуострове Крым.

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