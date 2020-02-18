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18 февраля • обновлено в 10:44
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Террористы прорвали позиции ВСУ на Донбассе: подробности ожесточенного боя

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На Донбассе с 5 утра вторника, 18 февраля, террористы обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения. Ветеран АТО Мирослав Гай сообщает о потере позиции у хутора Вольное.

Об этом волонтер сообщил в комментарии OBOZREVATEL, однако подчеркивает, что пока информация официально не подтверждена.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"С 5 утра начались бои не только в районе Золотого, но и Новотошковки, Орехового и хутора Вольное. По моим данным, но это официально не подтвержденная информация, мы потеряли позицию в районе хутора Вольный", – сказал Гай.

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Ветеран АТО сообщает о потерях среди украинских военнослужащих, а также о двух пропавших бойцов ВСУ.

"По нашему мнению, все очень плохо, и мы считаем, что это была лишь первая попытка. Наступали достаточно широким фронтом, при поддержке артиллерии несколькими штурмовыми группами", – добавил он.

В то же время в пресс-центре штаба ООС подтвердили OBOZREVATEL, что в районе хутора Вольное продолжаются интенсивные бои. В связи с этим говорить о потери позиций украинскими военными пока рано.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который по состоянию на утро 18 февраля продолжаются у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Война на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Теги
Вооруженные силы Украины война Донбасс ООС
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