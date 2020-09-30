Террористы прекратили обстрелы на Донбассе, но ОБСЕ указала на 42 нарушения

Войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 29 сентября, ни разу не нарушили договоренностей, достигнутых 22 июля рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения также наблюдается тишина. В то же время наши защитники, как отметили в ООС, не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

"В районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку Бобров на Луганщине", – добавили в штабе.

Там отметили, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Вместе с тем, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, 29 сентября. 32 из них были замечены в Донецкой области и еще 10 – в Луганской.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", – говорится в отчете.

Большинство нарушений состоялись неподалеку Донецкой фильтровальной станции, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, накануне, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка утром противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – со станковой противотанкового гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.