Террористы подожгли позиции украинских военных на Донбассе

Ольга Липич Общество 20:38, 3.10.2020 Обновлено: 22:41, 3.10.2020

Вблизи Новолуганского в Донецкой области террористы предприняли попытку поджечь позиции украинских военных.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". Отмечается, что в результате поджога украинские позиции занялись вдоль практически всей линии фронта, однако из-за смены направления ветра, огонь пошел в другую сторону.

Сообщается, что инцидент произошел на следующий день после того, как из-за обстрелов террористов загорелись леса на Луганщине.

"Все было тихо, появился огонь. Все в дыму и очень быстро подошел к нам", – рассказал военнослужащий 24-й механизированной бригады "Шторм".

По словам украинских военных, пожар они гасили, чем могли. Когда огонь подобрался ближе, спасались в окопе.

"Все в дыму, все в огне, трудно дышать. Но спасало то, что были противогазы. Выкручивались как могли, брали полотенца мочили, дышали через них", – добавил "Шторм".

Как рассказали армейцы, огонь в ту ночь достигал до 30 метров в высоту.

"Что могли, то спасли, а в большинстве все выгорело. Здесь уже нет ничего", – отметил военнослужащий 24-й механизированной бригады "Сенсей".

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