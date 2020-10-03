Террористы подожгли позиции украинских военных на Донбассе
Вблизи Новолуганского в Донецкой области террористы предприняли попытку поджечь позиции украинских военных.
Об этом говорится в сюжете "ТСН". Отмечается, что в результате поджога украинские позиции занялись вдоль практически всей линии фронта, однако из-за смены направления ветра, огонь пошел в другую сторону.
Сообщается, что инцидент произошел на следующий день после того, как из-за обстрелов террористов загорелись леса на Луганщине.
"Все было тихо, появился огонь. Все в дыму и очень быстро подошел к нам", – рассказал военнослужащий 24-й механизированной бригады "Шторм".
По словам украинских военных, пожар они гасили, чем могли. Когда огонь подобрался ближе, спасались в окопе.
"Все в дыму, все в огне, трудно дышать. Но спасало то, что были противогазы. Выкручивались как могли, брали полотенца мочили, дышали через них", – добавил "Шторм".
Как рассказали армейцы, огонь в ту ночь достигал до 30 метров в высоту.
"Что могли, то спасли, а в большинстве все выгорело. Здесь уже нет ничего", – отметил военнослужащий 24-й механизированной бригады "Сенсей".
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.