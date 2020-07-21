Представители российско-оккупационных войск в Донбассе передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас личность погибшего не идентифицирована.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции Объединенных сил. В штабе отметили, что вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области.

"После проведения процедуры опознания, завершение судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон Героя будет сообщено дополнительно", – отметили в ООС.

Террористы передали Украине тело погибшего бойца: в ООС заявили, что его считали раненым Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

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