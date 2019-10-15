Террористы "ДНР" усилили и ужесточили контроль людей при пересечении пунктов пропуска. Это касается всех, кто пересекает линию разграничения, не имеет значения на въезд или на выезд.

Ведется усиленная контрразведывательная работа, в частности, обязательная "идентификация" (отбор установочных данных, номера телефона и его ІMEI). Этому подвергаются все без исключения лица. У граждан, которые впервые следуют на временно оккупированную территорию, боевики "МГБ" собирают дактилоскопические данные.

Вот такие вот формы боевики заставляют заполнять всех, кто проходит через них.

Анкеты на КПП

Так многие местные недовольны жизнью в "ДНР" и хотели бы что-то поменять, поэтому террористы уменьшают круг зачинщиков и ищут среди населения какие-то всевозможные прослушки.

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Такое впечатление, что что-то в "молодом государстве" пошло не по плану?! Такой паники среди террористов давно не было. Можно предположить, что кто-то с "верхушки" пытается слить "ДНР" или может в противном случае появилось очень много людей, которые явно высказываются против политики руководства "республики".

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