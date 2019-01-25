|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Донбассе выпустили ракету по украинским военных: убит капеллан, много раненых

11тЧитать материал на украинском

В районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

"ЧП произошло вблизи села Екатериновка, район Попасной. По автомобилю, где находилась определенная группа военнослужащих, была выпущена одна управляемая ракета с ПТРК", – сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ООС Виталий Саранцев.

Согласно информации на сайте Министерства обороны, в результате обстрела погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения. По данным OBOZREVATEL ,погибший был военным капелланом по имени Виталий.

На Донбассе выпустили ракету по бойцам ВСУ: убит капеллан, много раненых

"Раненым военным оказана медицинская помощь, все они доставлены в медицинские учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – сказал Саранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
39
Комментарии
68
4
Смешно
1
Интересно
59
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
А с утра обоз скулил про пэрэмоху
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Филянов Андрей
Филянов Андрей
Так всегда после разгрома: https://www.obozrevatel.com/crime/razgromlenyi-ldnr-ponesli-masshtabnyie-poteri-na-donbasse.htm
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вальцман Козак
Вальцман Козак
Примета верная: если с утра селюки радуются очередной "перемоге" - к вечеру жди киборгов на разборку. Ну и что вы молчите? Давайте: заводите ваше "Дайте йогурт, дайте памперс".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги

Загрузка...