На Донбассе выпустили ракету по украинским военных: убит капеллан, много раненых

В районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

"ЧП произошло вблизи села Екатериновка, район Попасной. По автомобилю, где находилась определенная группа военнослужащих, была выпущена одна управляемая ракета с ПТРК", – сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ООС Виталий Саранцев.

Согласно информации на сайте Министерства обороны, в результате обстрела погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения. По данным OBOZREVATEL ,погибший был военным капелланом по имени Виталий.

"Раненым военным оказана медицинская помощь, все они доставлены в медицинские учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – сказал Саранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, младший сержант Семенюк Николай Иванович.

10 января во зоне ООС погиб украинский военный Владимир Крупский (Заяр) из города Гадяч Полтавской области.

1 января, в результате обстрела со стороны оккупационных войск, погиб военнослужащий Объединенных сил.

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