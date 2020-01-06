Террористы накрыли минометным огнем силы ООС на Донбассе: есть раненый

В течение текущих суток, 6 января, российские террористы на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.
Согласно информации на странице штаба ООС в Facebook, оккупанты 3 раза обстреляли наших военных.
"Стреляли по защитникам Крымского с запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - написала пресс служба.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Кроме этого, вчера, 5 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинских военных с миномета калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского террористы применили снайперские винтовки.
Война на Донбассе
"Свободное Радио"
Обстрелы были также зафиксированы недалеко населенных пунктов Водяное, Гнутово, Павлополь и Крымское.
К сожалению, за прошедшие сутки два военнослужащего ООС погибли, еще один получил ранения.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL , на войне за независимость в Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими.
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