Террористы накрыли минометным огнем силы ООС на Донбассе: есть раненый

В течение текущих суток, 6 января, российские террористы на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.

Согласно информации на странице штаба ООС в Facebook, оккупанты 3 раза обстреляли наших военных.

"Стреляли по защитникам Крымского с запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - написала пресс служба.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Кроме этого, вчера, 5 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинских военных с миномета калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского террористы применили снайперские винтовки.

Война на Донбассе "Свободное Радио"

Обстрелы были также зафиксированы недалеко населенных пунктов Водяное, Гнутово, Павлополь и Крымское.

К сожалению, за прошедшие сутки два военнослужащего ООС погибли, еще один получил ранения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , на войне за независимость в Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими.

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