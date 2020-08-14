Террористы на Донбассе укрепили свои позиции: в ООС рассказали о нарушении перемирия

За прошедшие сутки, 13 августа, российские вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Противник инженерно оборудовал свои позиции в сторону украинских подразделений, однако огонь не открывал.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook. Деятельность оккупантов была зафиксирована вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

Вместе с тем, по всех сферах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. "Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага", – отметили в ООС.

Там добавили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Украинская защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Слава Украине!", – добавили в штабе.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Вооруженных сил Украины заметили, что боевики в Луганской области пытаются маскироваться под американским флагом.