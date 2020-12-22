Террористы на Донбассе ударили по ВСУ минами и ранили двух воинов

За прошедшие сутки, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали им помощь, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, войска РФ 20 декабря взорвали трактор с мирными жителями на Донбассе и ранили одного из них. Трактор, который возвращался с сельскохозяйственных работ, был уничтожен тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета.