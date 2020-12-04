Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из артиллерии – штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А в начале текущих суток, 4 декабря, враг применил против Вооруженных сил Украины артиллерию.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями украинских войск.

Также оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного – из подствольного гранатомета. Огонь в ответ ВСУ не раскрывали.

"С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. и использовали запрещеное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области военнослужащий по контракту попытался душить сослуживца, чтобы обокрасть. А когда намерение не удалось, поджег его и таки забрал деньги – всего 9500 гривен.