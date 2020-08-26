Террористы на Донбассе стреляли из гранатомета – штаб ООС

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе, поддерживаемые Россией, за минувшие сутки, 25 августа, нарушили режим прекращения огня – они осуществили выстрел из автоматического станкового гранатомета.

Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что провокация вблизи Хутора Вильного не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела, нет.

В то же время, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. "Наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сказано в сообщении.

В ООС напомнили, что 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – отметили в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трогательный ролик с поздравлениями от воинов Вооруженных сил Украины на передовой для своих родных.